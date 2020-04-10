“صحة الطائف”: فحص “كورونا” لكافة سكان حي الصناعية

أعلنت إدارة الصحة في محافظة الطائف إطلاق فرق لفحص كافة سكان حي الصناعية، خصوصا مساكن العمالة، في سياق جهودها لمحاصرة احتمالات تفشي فيروس كورونا.

وناشدت صحة الطائف الجميع التعاون والتجاوب مع فرق التقصي والكشف، في سبيل حماية المجتمع.

وقال المتحدث باسم صحة الطائف، عبدالهادي الربيعي، إن الهدف من الحملة هو الوصول إلى العمالة في مساكنهم، والاطمئنان على وضعهم الصحي. مضيفا أن ذلك يأتي في إطار جهود الصحة الاحترازية للحيلولة دون تزايد أعداد المصابين، وحصر الحالات التي قد تعاني من أعراض مشابهة لفيروس كورونا، واللجوء لحلول وقائية مبكرة للتجمعات البشرية ومعالجتها.