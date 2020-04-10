البحرين: وفاة مصاب بكورونا ضمن القادمين من إيران.. و26 إصابة جديدة

أعلنت البحرين، اليوم الجمعة، تسجيل عدد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، إضافة لحالة وفاة، وتعافي 11 حالة.

وقالت وزارة الصحة البحرينية إنه تم تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 8 حالات قادمة من الخارج، و18 حالة مخالطة لحالات قائمة.

كما بينت الوزارة وفاة مواطن يبلغ من العمر 63 عامًا، ولديه أمراض وظروف صحية كامنة وكان ضمن الحالات القائمة القادمة من إيران.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن المتوفي حصل على العلاج والرعاية اللازمة على مدار الساعة من قبل الفريق الطبي المختص هو وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج.

في السياق، أعلنت البحرين عن تعافي 11 حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) وإخراجهم من مركز العزل والعلاج.