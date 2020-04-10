المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: جونسون في مراحل تعافيه الأولى ويواصل علاجه في المستشفى

يواصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، علاجه في المستشفى بعد تحسن حالته الصحية على خلفية إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الجمعة، إن جونسون في مراحل تعافيه الأولى ويواصل استكمال علاجه في المستشفى.

وكان مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أعلن في وقت سابق، مغادرته غرفة العناية بمستشفى سانت توماس في لندن، ونقل إلى إحدى غرف المستشفى، حيث سيتلقى مراقبة دقيقة خلال المرحلة المبكرة من شفائه، مضيفًا أن رئيس الوزراء البريطاني البالغ من العمر 55 عامًا، في حالة معنوية جيدة للغاية.

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، نقل إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى سانت توماس في لندن قبل أيام بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.