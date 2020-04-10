إسبانيا تسجل أدنى حصيلة وفيات بـ #كورونا خلال أسبوعين

سجلت وزارة الصحة الإسبانية، 605 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في أدنى معدل ضحايا يومي منذ 24 مارس الماضي.

وقالت الوزارة في بيانات نشرتها إن اجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 15843 حالة وأن عدد الوفيات المسجل اليوم يعد الأدنى منذ 24 مارس الماضي، علمًا بأن الذروة سجلت في الثاني من شهر أبريل الجاري بـ950 حالة وفاة.

وذكرت أنه تم تسجيل 4576 حالة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 157022 إصابة، مضيفةً أن 55668 مصابًا غادروا المستشفيات بعد تحسن حالاتهم مما يمثل أكثر بقليل من 35% من المجموع الإجمالي للإصابات المسجلة.