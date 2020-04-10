جامعة الباحة تقر آلية الاختبارات للفصل الدراسي الحالي

أوضحت جامعة الباحة، آليات الاختبارات التي تقوم على تنفيذها وفق توجيهات وزارة التعليم، لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا المستجد” حرصًا على سلامة الجميع، واستمراراً للعملية التعليمية.

وتستمر الجامعة في تقديم العملية التعليمية بفاعلية وجودة حتى يوم الخميس ٣٠ / ٨ / ١٤٤١هــ، وفق التقويم المعتمد من المقام السامي، فيما تنفذ الجامعة الاختبارات الفصلية للتقويم الفصلي في كلياتها المختلفة بوسيلة أو أكثر بحسب طبيعة الدراسة فيها، من خلال تقييم الطلاب أثناء سير عملية التعليم عن بعد، أو الاختبارات الإلكترونية عبر برنامج رافد، والعروض التقديمية والمشاركات أثناء المحاضرات في الفصول الافتراضية، إضافة إلى التكليفات والواجبات المنزلية والأنشطة، والمشاريع العلمية والبحثية، على أن يكون مجموع الدرجات للأعمال الفصلية (۸۰) درجة.

وفيما يتعلق بالاختبارات النهائية أوضحت الجامعة عقد الاختبارات والتقييمات النهائية عن طريق نظام التعلم الإلكتروني رافد بداية من ٣ رمضان 1441هــ، حسب التقويم الدراسي المعتمد من المقام السامي، وحتى آخر يوم في التقويم، ووفق ما يرد للكليات من عمادة القبول والتسجيل، على أن يكون مجموع الاختبار أو التقييم النهائي من الدرجات (٢٠ ) درجة، ويستثنى من ذلك بعض المقررات في الكليات الصحية والتي لها خصوصية معينة.

كما تمت إتاحة الانسحاب عن مقرر، أو عدد من المقررات، أو الاعتذار عن الاستمرار في دراسة الفصل لجميع الدرجات العلمية، وذلك حتى يوم الخميس ٣٠ /٨ /١٤٤١هـ.

وأوضحت الجامعة أن الاعتذار عن هذا الفصل لا يدخل في مدة الدراسة النظامية ولا في احتساب عدد الفصول النظامية في الحصول على المكافآت، لافتة الانتباه إلى أنه سيتم إعفاء الطالب والطالبة من حرمان دخول الاختبار النهائي لكل مقررات هذا الفصل الدراسي، وأن الاحتياج للتقييمات الفصلية يتم قبل بدء التقييمات للاختبارات النهائية.

وبينت جامعة الباحة أنه سيتم تفعيل خاصية تحليل درجة الطالب في الفصول الماضية بصورة آلية من قبل عمادة القبول والتسجيل بما يخدم معدلهم التراكمي، فإن حصل على معدل لهذا الفصل في مقرر ما يساوي أو أعلى من معدله التراكمي فيسجل له تقدير وفق المعتاد، وإن حصل في مقرر ما على أقل من معدله التراكمي فيحسب مجتاز / غير مجتاز حسب درجته المكتسبة النهائية ولا تدخل في المعدل، أمّا المعدل التراكمي لهذا الفصل الدراسي لا يدخل في احتساب الإنذار الأكاديمي للطالب والطالبة، ويتاح الاختيار للطالب الذي ليس لديه معدل بين رصد تقدير (مجتاز / غير مجتاز) في جميع المقررات المسجلة له، أو احتساب المعدل وفق المعتاد قبل يوم ٣٠/٨/١٤٤١ ، ولا يشمل ذلك طلاب المستوى الأول من المسار الصحي بالبرامج المشتركة، حيث إن التخصيص يعتمد اعتمادًا كليًّا على المعدل التراكمي للفصلين، ويُمكن الطالب الاعتذار عن مقرر أو أكثر أو الاعتذار عن الفصل الدراسي إن رغب في ذلك، كذلك يتم اعتماد نظام التقديرات لكافة المقررات لطلاب المسار الصحي في البرامج المشتركة، ويُمكن الطالب الانسحاب عن مقرر أو أكثر أو الاعتذار عن الفصل الدراسي إن رغب في ذلك.