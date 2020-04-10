متطوعو الإسكان التنموي يوزعون سلال غذائية على الأسر المستفيدة

نفذ متطوعو برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان بمنطقة جازان مبادرة توزيع مئات السلال الغذائية على مستفيدي البرنامج من الأسر الأشد حاجة، وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية بالمنطقة.

وشارك في المبادرة عشرات المتطوعين من أبناء المنطقة، إذ قاموا بإيصال السلال الغذائية للمنازل دون الحاجة إلى زيارة مقرات الجمعية، بهدف تشجيع الناس على البقاء في المنازل امتثالًا للتعليمات الاحترازية الهادفة للوقاية من فيروس كورونا.

وتأتي المبادرة ضمن عدد من المبادرات التي تطلقها وزارة الإسكان في كافة مناطق المملكة لخدمة الأسر المستفيدة من مختلف برامجها وخدماتها.

وكان عدد من متطوعي الإسكان نفذوا في وقت سابق مبادرة توعوية لمستفيدي الإسكان التنموي عن أهمية الوقاية من فيروس كورونا، سعياً لتعزيز الجهود المبذولة لنشر التوعية والإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع المناطق.