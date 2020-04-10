للوقاية من كورونا.. البلديات تتيح التسجيل في بوابة “عقار سكن بديل للعمالة”

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الجمعة، إتاحة التسجيل ببوابة “عقار سكن بديل للعمالة”، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتهدف البوابة إلى تقليل تكدس العمالة في المساكن الحالية، عبر توفير مساكن بديلة لهم، بإشراف مباشر من الوزارة.

وتمكن البوابة قطاع الأعمال والأفراد، من تسجيل أي عقار يمكن أن يُستخدم كإسكان بديل، سواء بالتبرع خلال فترة جائحة كورونا، أو بالتأجير.

ويمكن الاطلاع والتسجيل في البوابة من الرابط التالي: https://www.momra.gov.sa/ar/alternative-housing

وكانت الوزارة قد اعتمدت مؤخرا لائحة الاشتراطات الصحية المؤقتة لخدمة التوصيل المنزلي، في ظلّ ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، على أن تتولى الأمانات والبلديات العمل بهذه اللائحة فيما يقع ضمن اختصاصها، من خلال مراقبة الالتزام بموادّها في نطاق مهامّها (ترخيص، إشراف، رقابة)، وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين.