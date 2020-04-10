مركز حي الشرائع يوزع المواد الغذائية على الأسر المحتاجة والمتأثرة من جائحة كورونا

وزع مركز حي الشرائع بمكة المكرمة 150 سلة غذائية على الأسر المحتاجة بالتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة ودار الخير الأهلية ومركز حي المعابدة وجمعية إحسان بمكة المكرمة.

فيما جمع المركز بيانات 2400 أسرة تمهيداً لمد يد العون والمساعدة بالتنسيق مع بعض الجهات القائمة على تقديم المساعدات للاسر المحتاجة والمتأثرة خلال فترة منع التجول بسبب فيروس كورونا .

كما أجرى مركز حي الشرئع اتصالا باكثر من 800 اسرة لبعث الطمأنينة واشعار اهل الحي بوقفة المركز وتعاونة مع كل من يحتاج مد يد العون والتخفيف من اي ضغوطات تواجههم اثناء الحجر المنزلي.

وياتي ذلك في اطار مهام ومسؤليات المركز لتفقد احوال اهل الحي والسؤال عنهم ومعرفة احتياجاتهم .

وذلك بمشاركة نادي النشامي التطوعي من خلال الفريق التطوعي الذي قام بتوزيع عدد كبير من السلال الغذائية على الاسر المحتاجة.

كما نشر مركز الحي 12 برشورا ما بين برشورات صحية وأخرى توعوية واجتماعية وثقافية وإرشادية كما قام بتوزيع 400 عبوة من التمر و 250 وجبة ساخنة بالشراكة مع جمعية البر بالشرائع ومطاعم الطازج بالاصافة الى توزيع 200 ذبيحة بالشراكة مع وقف القالحين ومركز حي العسيلة ومطاعم البردوني .

كما تم طبع 25000 شهادة التزام بمسؤولية البقاء في المنزل.كما شارك 25 متطوعا مع اللجان الصحية في بعض المهام.

وبلغ عدد المستفيدين من خلال مركز الحي 26725 مستفيد فيما بلغ عدد المتطوعين من خلال المركز 60 متطوعا.

ويواصل مركز حي الشرائع جهوده ورسالته وشراكاته مع الجهات الخيرية لمساعدة كافة الاسر المحتاجة.