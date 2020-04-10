عاجل.. “الشؤون الإسلامية”: تعليق الصلاة في المساجد بسبب كورونا سوف يستمر حتى في رمضان ما لم يصدر قرار بخلاف ذلك

قال الدكتور محمد العقيل، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية، إن تعليق الصلاة في المساجد بسبب فيروس كورونا سوف يستمر حتى في شهر رمضان المبارك، مالم يصدر من الجهات المعنية قراراً بخلاف هذا.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية، أن التعليق سببه وقاية المصلين من انتقال العدوى بتقاربهم وبالتالي سيستمر التعليق.. ونرجو الله أن يرفع الغمة عن الأمة قبل قدوم رمضان”.

وفي 17 مارس الماضي، أصدرت هيئة كبار العلماء قرارا بالاكتفاء برفع أذان الصلوات الخمس فى المساجد.

وقالت “يسوغ شرعاً إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان، وتكون أبواب المساجد مغلقة مؤقتاً، وعندئذ فإن شعيرة الأذان ترفع في المساجد”.