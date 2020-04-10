قصة “سيدة الزيتون”.. نقلت فيروس كورونا لـ 24 من الطاقم الطبي بأحد مستشفيات مصر

أغلقت وزارة الصحة المصرية، اليوم، مستشفى الزيتون في القاهرة، 14 يوما، وذلك بعد تأكد إصابة 24 من طاقمه الطبي بفيروس كورونا.

وأمرت الوزارة جميع العاملين في المستشفى من الهيئات الطبية والإدارية من كل الأقسام والإدارات، وأي عمالة أخرى في المستشفى بالالتزام التام بالعزل المنزلي، واتخاذ سبل الوقاية الشخصية، ابتداءً من اليوم وإلى 23 أبريل.

وروى حاتم باشات، عضو مجلس النواب المصري عن دائرة الزيتون والأميرية، قصة إصابة عدد من الأطقم الطبية بمستشفى الزيتون، قائلا “بدأت مع دخول سيدة مسنة مريضة بالفشل الكلوى ولم تكن على علم بإصابتها بفيروس كورونا، وبعد 5 أيام من إصابتها بالفيروس ظهرت عليها أعراض الفيروس، موضحا أن الأطباء اتخذوا كافة الإجراءات الوقائية ولكن مع إقامتها حدثت مخالطة.

وأضاف أنه تم عمل مسحة وتحاليل لعدد من العاملين المخالطين، وأثبتت التحاليل إصابة 24 من العاملين بالمستشفي وحالتين من المرضي المترددين إضافة إلى الحالة التي توفيت وجاري عمل مسحة وتحاليل لباقي العاملين بالمستشفي ، كما أنه تم اتخاذ قرار غلق المستشفى