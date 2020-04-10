صحة الباحة تكشف الحقائق: الشخص الذي “بصق” في المركز التجاري غير مصاب بــ#كورونا وخرج

علقت صحة الباحة على ما تداوله البعض بشأن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في أحد المراكز التجارية وتحويلها لمستشفى الملك فهد بالباحة.

وقال في بيان صحفي، إن مستشفى الملك فهد بالباحة استقبل مساء اليوم أحد المواطنين محول من الجهات الأمنية وكان يشتكي من آلام في الأسنان والتهاب في اللثة وقد بصق في أرضية المتجر المقصود وبعد الكشف عليه تبين عدم وجود أعراض للإصابة بفايروس كورونا الجديد وتم إخراجه من المستشفى بعد تلقيه العلاج المناسب لالتهاب اللثة.

وأهابت الشؤون الصحية بمنطقة الباحة عدم تناقل الشائعات وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي من خلال المؤتمر الإعلامي لمتحدثي الجهات ذات الاختصاص حول تطورات الوضع حول مرض كورونا الجديد في المملكة.