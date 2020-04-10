ضبط 20 مخالفة لنظام العمل في حملة تفتيشية مشتركة بالرياض

شارك مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وزارة التجارة والضبط الميداني وأمانة منطقة الرياض، حملاتها المستمرة على المستودعات والمنشأت حيث أسفرت الحملات المشتركة عن ضبط 20 مخالفة لنظام العمل والاقامة بمهن خاصة (سائق خاص وعامل منزلي وعامل تربية مواشي) الى جانب مخالفات وزارة التجارة وتم اتخاذ اللازم حسب الاختصاص لكل جهه.

وأكد عبدالكريم عسيري مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض، أن هذه الحملات المشتركة هي امتداد للحملات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت والمستودعات في كافة أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها لضبط المخالفات ومنع استغلال الظروف الحالية، وسيعقبها حملات مماثلة بلا توقف بالتعاون مع الجهات الشريكة للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة التجارة ووزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

وشدد مدير قسم التفتيش بدر العتيبي على انه ووفقاً للقرارات الوزارية لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد مهيباً بدور جميع الجهات في التكاتف خلال هذه الأزمة والوقوف مع الدولة للتصدي لكل مامن شأنه الضرر بالوطن والمواطن.