وزارة الموارد البشرية والتنمية: اجراءات احترازية للحد من #كورونا في الفروع الإيوائية بالمجمعة والزلفي

تفقد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور يوسف بن مسفر السيالي، اليوم، عدداً من الفروع الإيوائية بالمحافظات التابعة للمنطقة.

واطلع خلال جولته التفقدية التي رافقه فيها مساعده لقطاع التنمية علي القباني، ومشرف الأخصائيين النفسيين بالفرع فهد العنزي، التي شملت مركز التأهيل الشامل بمحافظة المجمعة بقسميه الذكور والإناث، ومركز التأهيل الشامل بمحافظة الزلفي، على سير العمل والتأكد من التزام الفروع باتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من فايروس “كورونا” المستجد COVID19 ومنع انتشاره وحماية المستفيدين والنزلاء والعاملين بالفروع الايوائية وضمان سلامتهم، واطمأن على الابناء النزلاء.

وأثنى السيالي على حرص الفروع الإيوائية على تنفيذ كل الاحترازات والأخذ بالأسباب في ظل هذه الأوضاع الراهنة التي تمر بها المملكة ودول العالم، منوهاً بجهود مسؤولي المركزين وزملائهم في كافة المراكز والدور الايوائية وما يبذلونه لخدمة المستفيدين ومن يعمل عن بُعد منهم.