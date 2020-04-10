إلزام مراكز التسوق في جدة بوضع حاويات للقفازات والكمامات

ألزمت أمانة محافظة جدة المراكز التسويقية بوضع حاويات مخصصة للقفازات والكمامات المستخدمة، وذلك استكمالًا للإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك متابعة ومراقبة مراكز التسوق.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن أمانة جدة ممثلة في البلديات الفرعية، ألزمت مراكز التسوق بوضع حاويات مخصصة للقفازات والكمامات المستخدمة والتخلص منها أولًا بأول في المواقع المخصصة لها.

وأشار الزهراني إلى أن ذلك في إطار حرص الأمانة على التأكد من التزام المنشآت كل بتنفيذ خطط مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، والحد من وجود أي احتمالات لانتقال العدوى.