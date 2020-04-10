عاجل.. الشؤون الإسلامية: تشكيل لجنة البحوث العلمية الشرعية المتعلقة بجائحة كورونا برئاسة الوزير

استشعاراً بأهمية مايجب على الوزارة أن تقوم به تجاه خطر فيروس #كورونا، وحرصاً على إيصال المعلومة الشرعية الصحيحة للمسلمين كافة،

أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبد اللطيف آل الشيخ، إصادر قرار بتشكيل لجنة “البحوث العلمية الشرعية المتعلقة بجائحة كارونا” برئاسته وعضوية نائب الوزير، وعدد من وكلاء الوزارة، والمختصين.

وقال الوزير عبر حسابه على تويتر “استشعاراً بأهمية مايجب على الوزارة أن تقوم به تجاه خطر فيروس كورونا، وحرصاً على إيصال المعلومة الشرعية الصحيحة للمسلمين كافة، أصدرنا اليوم قراراً بتشكيل لجنة “البحوث العلمية الشرعية المتعلقة بجائحة كارونا” برئاستنا وعضوية معالي نائب الوزير،وعدد من وكلاء الوزارة، والمختصين”.

وأضاف “تقوم اللجنة بالإعلان للباحثين الراغبين في الكتابة بالموضوع، واعتماد المحاور، وتسمية البحوث المقترحة، ووضع ضوابط للبحوث، واستكتاب البحوث، كما تتولى تكوين لجان التحكيم،والنظر في آراء المحكمين،واعتماد النشر، ويبدأ العمل من تاريخه، ونسال الله التوفيق والإعانة”.