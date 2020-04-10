فقيه إيراني: المهدي لم يتدخل لمنع جائحة #كورونا خوفا من العدوى

شن نشطاء إيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة سخرية على قاسم ترخان، عضو معهد الثقافة والفكر الإيراني، بعد مقال نشر له نشرته وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء، يرد فيه على سؤال ورده عن سبب عدم تدخل “الإمام المهدي” في دفع بلاء تفشي فيروس كورونا .

وقال ترخان إن “الإمام المنتظر يمكن أن يبتلى بمرض ويراد منا أن ندعو له بالشفاء والسلامة، لأنه أيضا يشكل جزءا من العالم القائم على الأسباب والمسببات”، وفق ما نقلت الوكالة الإيرانية.

وأضاف أن “الكثير من الابتلاءات والمشكلات ناجمة عن سوء تعامل الإنسان مع الطبيعة والبيئة، وأن هذا الموضوع له استدلال عقلي أيضا ولا يعتمد صرفا على المعتقدات الدينية فحسب.”

وسجلت إيران الجمعة 122 وفاة جديدة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 4232، وفق الأرقام الرسمية لسلطات هذا البلد الأكثر تضرراً من الوباء في الشرق الأوسط.

وأحصت وزارة الصحة الإيرانية الجمعة 122 وفاة جديدة جراء كوفيد-19 ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 4232، كما سجل البلد الأكثر تضرراً من الوباء في الشرق الأوسط 1972 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، لتصبح حصيلة الإصابات الإجمالية 68192 حالة، وفق ما أعلن المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور خلال مؤتمره الصحافي اليومي.