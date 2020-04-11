تعليم القنفذة يحقّق النسبة الأعلى بمنظومة التعليم الموحدة

حققت إدارة تعليم القنفذة النسبة الأعلى بمنظومة التعليم الموحدة في الفترة من ١٢/٨/١٤٤١هـ حتى ١٨/٨/١٤٤١هـ.

حيث تميزت مدارس تعليم القنفذة بشكل لافت في احصائيات الدخول على منظومة التعليم الموحدة والتي وفرتها وزارة التعليم ضمن عدد من الخيارات لمواصلة العملية التعليمية عن بُعد.

واظهرت الاحصائيات الخاصة بالدخول على منظومة التعليم الموحدة تقدم إدارة تعليم القنفذة في نسبة الدخول للمنظومة والاستفادة من الخدمات المقدمة فيها لكل فئات التعليم من مشرفين ومشرفات وقيادات مدرسية وطلاب وطالبات .

وقدم مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي شكره وامتنانه للمعلمين والمعلمات وقيادات المدارس ومكاتب التعليم ولزملائه وزميلاته بالإشراف التربوي وقسم تقنية المعلومات على جهودهم المباركة في دعم تعلم الطلاب والطالبات.

مؤكداً أن هذه التميز تحقق بتوفيق الله ثم بدعم وتوجيهات القيادة الحكمية -أيدها الله- ومتوافقة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، مضيفا بأن هذا التفوق في التعلم عن بعد يأتي امتدادا للعديد من المنجزات والنتائج المتميزة التي تحققت لمنسوبي تعليم القنفذة .

وأضاف الزاحمي بأنه ومنذ صدور قرار تعليق الدراسة الذي جاء ضمن التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة على كافة الأصعدة ومع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا.

وحرص وزارة التعليم على سلامة منسوبي التعليم تم على الفور تكوين فريق عمل متكامل بتعليم القنفذة من أقسام تقنية المعلومات والإشراف التربوي والقيادة المدرسية والتدريب التربوي ومكاتب التعليم لمتابعة سير العملية التعليمية عن بعد وتحفيز الطلاب والطالبات والاستفادة من البدائل التعليمية التي وفرتها الوزارة.

إضافة إلى إتاحة عدد من وسائل التواصل للرد على استفسار الطلاب والطالبات وأولياء الأمور وتنفيذ عدد من البرامج والورش التدريبية عن بعد لشاغلي الوظائف التعليمية .