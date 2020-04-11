الكويت: تعافي 10 من مصابي كورونا.. الإجمالي 123

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء عشر حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في الكويت إلى 133 حالةً.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية ( كونا) عن الباسل دعوته المتعافين إلى التبرع بالدم للاستفادة من البلازما في علاج المصابين، حيث ثبت طبياً إيجابية استخدام بلازما دم المتعافين في علاج المصابين، وقال: “من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته”.

وثبتت في وقت سابق فعالية البلازما لدى المتعافين، وهي جزء من الدم السائل تتركز فيه الأجسام المضادة بعد مرض ما، في دراسات على نطاق ضيق ضد أمراض معدية أخرى مثل “إيبولا” و”سارس”.