أمريكا تتخطى حاجز الألفي وفاة بكورونا يوميا.. ومقابر جماعية للضحايا

انفردت الولايات المتحدة الأمريكية بين دول العالم بتخطيها حاجز الألفي وفاة يوميا بسبب فيروس كورونا، بتسجيلها 2108 حالات وفاة خلال 24 ساعة، مما اضطرها لتخصيص مقابر جماعية لدفن جثامين الضحايا الذين لم يطلب استلامهم أحد.

وبحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الجمعة الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي، (نحو الثالثة فجر السبت بتوقيت السعودية)، بلغ مجموع ضحايا الفيروس في أمريكا 18 ألفا و586 شخصًا، وبذلك تقترب إلى حدّ كبير من حصيلة الوفيّات التي سجّلتها إيطاليا والتي بلغت 18 ألفا و849 وفاة.

وأكد مسؤولون أميركيون أن ضحايا كورونا الذين لم يطالب بهم أحد يتم دفنهم في مقابر جماعية لا تحمل علامات في جزيرة هارت في نيويورك، على يد عمال تم التعاقد معهم خصيصا لهذا المهمة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن نحو 25 شخصا يتم دفنهم في جزيرة هارت يوميا، منذ بدء انتشار كورونا الشهر الماضي، بعد أن كان يتم دفن هذا العدد خلال أسبوع.

وكانت نيويورك قد سجلت أكثر من 160 ألف اصابة بفيروس كورونا، أي أكثر من أي دولة خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك الدول الأكثر تضررا في أوروبا مثل اسبانيا وايطاليا.