4133 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المانيا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا اليوم السبت تسجيل 4133 إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضاً من 4113 أمس الجمعة وليصل العدد الإجمالي إلى 117658 حالة.

وفي تطبيق صارم لقواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في ألمانيا، فرضت السلطات غرامات مالية على من “يحاول الاقتراب” من شخص آخر في مكان عام.

وذكرت تقارير أن الغرامة المالية الجديدة، تصل قيمتها إلى 440 يورو (475 دولارا).

وبحسب التعليمات الجديدة، يحظر تجمع أكثر من شخصين في الأماكن العامة، على ألا تقل المسافة بينهما على متر ونصف المتر.

وكانت حكومة المستشارة أنغيلا ميركل، قد أمرت المواطنين بالتزام منازلهم وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى، مثل شراء الحاجات الأساسية أو الذهاب إلى المستشفى.