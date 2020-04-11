صورة صادمة.. مقابر جماعية لضحايا كورونا في نيويورك

حصلت “الوئام” على صورة صادمة للمقابر الجماعية التي تعدها ولاية نيويورك الأمريكية لضحايا فيروس كورونا الذين لم يتقدم لاستلام جثامينهم أحد من أهاليهم.

وتوضح الصورة مشهدا لتوابيت خشبية متكدسة فوق بعضها البعض، وعلى هيئة صفوف متلاصقة، قبيل دفنها بواسطة الجرافات، وبإشراف عمال بأزياء خاصة تغطي الجسم من الرأس إلى القدمين.

وكانت أعداد ضحايا كورونا في الولايات المتحدة قد وصلت إلى 2108 حالة خلال 24 ساعة، لتكون أول دولة في العالم تتخطى حاجز الألفي وفاة يوميا، وهو ما دعا مسؤولي ولاية نيويورك، الأكثر تضررا من الفيروس، إلى إعداد مقابر جماعية للضحايا في جزيرة هارت، والتي تعد إحدى أكبر المقابر العامة في نيويورك، حيث دفن نحو مليون جثة بها.

واستخدمت سلطات نيويورك الموقع منذ 150 عاما لدفن الجثث المتروكة وتلك التي لم يطالب بها أحد أو جثث سكان الولاية الذيم لم يتمكن أقاربهم من تأمين كلفة الجنازة والدفن لهم.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن نحو 25 شخصا يتم دفنهم في الجزيرة يوميا منذ أن بدأ انتشار فيروس كورونا المستجد الشهر الماضي، في حين أنها كانت تستقبل مثل هذا العدد خلال أسبوع.

وكانت نيويورك قد سجلت أكثر من 160 ألف اصابة بفيروس كورونا، أي أكثر من أي دولة خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك الدول الأكثر تضررا في أوروبا مثل اسبانيا وايطاليا.