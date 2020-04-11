رسمياً.. تأجيل دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية لأجل غير مسمى

توصل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، لقرار رسمي، بتأجيل نصف نهائي بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية لأجل غير مسمى، بسبب جائحة فيروس كورونا.

بحسب الجدول الزمني المحدد، كان من المنتظر أن يلعب الزمالك أمام الرجاء، بينما سيكون نصف النهائي الثاني بين الأهلي والوداد البيضاوي في مستهل مايو (أيار) المقبل، فيما تم تحديد 29 مايو (أيار) موعداً للنهائي، لكن تم تأجيل المباريات لموعد لم يتم تحديده.

ونشرت بي إن سبورتس بيان منسوب للاتحاد الأفريقي قال فيه: “بعد التبادل المعلومات مع منظمة الصحة العالمية، يبدو أن الوضع في أفريقيا لا يزال غير مستقر للغاية، حتى لو كانت القارة في حالة جيدة نسبياً”.

وتابع البيان: “تقع على عاتق الجميع مسؤولية المشاركة الفعالة في مكافحة انتشار هذا الوباء، الذي قد يكون له تأثير أكثر خطورة على قارتنا من أي مكان آخر”.

وأضاف: “نشجع جميع الأفارقة على الالتزام بدقة بتوصيات منظمة الصحة العالمية، وكذلك تعليمات السلطات المحلية”.