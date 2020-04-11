عداد كورونا.. 1.7 مليون إصابة و103 آلاف وفاة في 184 دولة

1.7 مليون إصابة في 184 دولة، ونحو 103 آلاف وفاة.. هكذا جاءت إحصاءات فيروس كورونا المستجد حول العالم، منذ اكتشافه في ديسمبر الماضي، وحتى صباح اليوم السبت، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم إلى مليون و698 ألفا و416، في 184 دولة، وتوفي أكثر من 102 ألفا و607 أشخاص، وتم شفاء أكثر من 376 ألفا.

وبين الدول الخمس الأكثر تضررا كانت إسبانيا (158.2 ألفا) وإيطاليا (147.5 ألفا)، وفرنسا (125.9 ألفا)، وألمانيا (122.1 ألفا).

ومن حيث معدل الوفيات، لا تزال الولايات المتحدة هي المتصدرة، إذ تشير التقديرات إلى أن1.4 شخصًا يتوفون بفعل الفيروس التاجي كل دقيقة في البلاد. وتوفي الجمعة 2108 في عدد قياسي للضحايا خلال يوم واحد.