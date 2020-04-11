يوفنتوس لنجومه: عودوا إلى إيطاليا.. التدريبات في مايو المقبل

يقترب يوفنتوس من استدعاء لاعبيه للعودة إلى إيطاليا خلال الفترة المقبلة، من أجل الاستعداد لاحتمالية استئناف التدريبات في بداية مايو (آيار) القادم.

نشر موقع كالتشيو ميركاتو أن لاعب نادي يوفنتوس، البرازيلي دوغلاس كوستا، هو أول من ترك انطباعاً سيئاً بشأن العودة إلى إيطاليا، بعد بقاءه في البرازيل حتى الأن، بالرغم من إعلانه مسبقاً بعودته في الثالث من أبريل (نيسان) الجاري.

ويستعد يوفنتوس لطلب عودة لاعبيه من أجل دخولهم في فترة العزل الصحي لمدة 14 يوماً، وتجهيزهم للتدريبات مرة أخرى.

دوغلاس كوستا يُعد واحداً من ثلاثي يوفنتوس المتواجد في البرازيل في الوقت الحالي، بجانب أليكس ساندرو، ودانيلو دا سيلفا.

بينما يبقى كريستيانو رونالدو في البرتغال، وغونزالو هيغواين في الأرجنتين، وميراليم بيانيتش في لوكسمبورغ، وفويتشيك تشيزني في بولندا، وأدريان رابيو في فرنسا، ورودوريغو بينتانكورفي الأوروغواي، وسامي خضيرة في ألمانيا.

ويعد الأمر صعباً بالنسبة للمتواجدين في قارة أمريكا الجنوبية بسبب غلق الرحلات الجوية في الوقت الحالي، ولكن لن يواجه اللاعبون أصحاب الطائرات الخاصة أزمة كبيرة بهذا الشأن.