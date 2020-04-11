قريبا.. تطبيق إلكتروني يحذرك من المصابين بكورونا

أعلنت شركتا التكنولوجيا الأميركيتان “آبل” وغوغل”، أمس، عن تعاونهما في تطوير تطبيق إلكتروني يتيح المستخدمين معرفة ما إذا كانوا قد اقتربوا من شخص مصاب بفيروس كورونا.

ويعتمد التطبيق الجديد المتوقع إطلاقه خلال مايو المقبل، على تكنولوجيا البلوتوث والتشفير في تحديد المسافات الفاصلة بين هواتف المستخدمين في أي مكان، وحماية البيانات الخاصة بالمستخدمين.

وقالت “غوغل” في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن “الخصوصية والشفافية والقبول هي أهم شيء في هذا الجهد”.

وبحسب الشركتين، فإن خصوصية المستخدمين ستكون مصونة تماماً عند استخدام هذا التطبيق، حيث سيتم إعطاء كل هاتف ذكي رقم تعريف (IP) وتفاصيل مؤقتة لدى الهواتف الأخرى دون استخدام جهاز خادم مركزي للتعامل مع هذه البيانات.

كما تسعى «غوغل» و«آبل» إلى التأكد من هذا التغيير المستمر في رقم الـ”IP” الخاص بالهواتف لن يؤدي إلى استهلاك طاقة البطارية بسرعة.