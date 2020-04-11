البحرين: تعافي 39 حالة من فيروس كورونا.. والإجمالي 629

أعلنت البحرين، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد، إلى 629.

وقالت وزارة الصحة البحرينية، في بيان، إنه تم “خروج 39 حالة إضافية من الحجر الصحي الاحترازي بعد التأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا (COVID-19)”.

وأوضحت الوزارة أن المتعافين استكملوا فترة الحجر اللازمة لهم، وتم إجراء كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من صحتهم.

وأضافت الوزارة أن “العدد الإجمالي للذين خرجوا من الحجر الصحي الاحترازي بلغ 629 شخصًا حتى اليوم السبت”.

وكانت البحرين كشفت، أمس الجمعة، عن تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 8 حالات قادمة من الخارج، و18 حالة مخالطة لحالات قائمة، ووفاة حالة واحدة، وتعافي 11 حالة.