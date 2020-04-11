مكة: شبه انعدام في الرؤية بطريق الساحل.. وأمطار رعدية محتملة

حذرت أمانة مكة، اليوم السبت، من انعدام الرؤية في بعض أجزاء من الطرق، نظرا لموجة غبار كثيفة.

وقالت الأمانة، في تغريدة لها، إن طريق الساحل الجديد شهد موجة غبار كثيفة على أجزاء منه، ما أدى لشبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وحذرت الأمانة، سالكي الطريق، بأخذ الحيطة والحذر، وعدم التسرع، وملازمة المنازل إن أمكن.

وكانت الأمانة ذكرت، في بيان سابق، أنه من المحتمل هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، بداية من الساعة 11:00 ولمدة 12 ساعة.