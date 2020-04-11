قطر: تعافي 20 شخصا من كورونا.. وتسجيل 216 حالة جديدة

كشفت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، عن تسجيل عدد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة لعدد من حالات التعافي.

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية إنه تم تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2728.

وبينت الوزارة أنه تم تعافي 20 حالات جديدة، ليبلغ عدد المتعافين 247.

وحول عدد الأشخاص الذين تم فحصهم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أوضحت الوزارة أنهم 2412.