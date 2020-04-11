إيران: 125 وفاة و1837 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت إيران، اليوم السبت، تسجيل 125 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وارتفاع حصيلة الوفيات إلى 4357.

وأحصت وزارة الصحة 1837 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، لتصبح حصيلة الإصابات الإجمالية بذلك 70092 حالة، وفق ما أعلن المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور خلال مؤتمره الصحافي اليومي.

وأجرت إيران 251947 فحصا ضمن جهودها لتحديد الإصابات بالفيروس، وفق المتحدث.

ومن بين الأشخاص الذين أدخلوا المستشفيات، تعافى 41947 شخصا وخرجوا من المستشفى، فيما لا يزال 3987 في حالة حرجة.

وأعلنت إيران عن أولى الإصابات في 19 شباط/فبراير، وتشتبه بعض المصادر في الخارج بأن أرقام السلطات الإيرانية أقل من الواقع، إلا أنه وفقا للأرقام الرسمية فإن البلاد هي الأكثر تضرراً من الوباء في الشرق الأوسط.

وبهدف احتواء تفشي الفيروس، أغلقت السلطات المدارس والجامعات فضلا عن دور السينما والملاعب الرياضية والمواقع الدينية.

كما طلبت من الأهالي الامتناع عن التنقل خلال عطلة عيد النوروز التي انتهت الأسبوع الماضي، فيما لا يزال حظر التنقل بين المدن مطبقا.