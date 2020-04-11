حملة تطوعية.. النادي السعودي في مانشستر يوزع معقمات وقفازات على العوائل والطلاب (فيديو)

نظم النادي السعودي في مانشستر حملة تطوعية لتوزيع أدوات الوقاية من فيروس كورونا لجميع الطلاب والعوائل السعوديين في مانشستر ببريطانيا.

وجاءت الحملة، التي تمت خلال الأيام الماضية، إيمانا من النادي بأن التكاتف قوة، وفِي الأزمة كلنا مسؤول، لمواجهة تفشي فيروس كورونا في بريطانيا.

ورصد مقطع فيديو قيام طلاب سعوديين في نادي مانشستر الطلابي بتوزيع معقمات وقفازات وكمامات على جميع الطلاب والعوائل السعوديين مجانا في مانشستر ببريطانيا.

وكانت بريطانيا أعلنت، أمس الجمعة، تسجيل 980 حالة وفاة جديدة أمس الخميس وهو أعلى معدل وفيات تسجله فى

يوم واحد لتتجاوز بذلك إيطاليا.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الجمعة، إن عدد الوفيات تصاعد مساء أمس الخميس ليصل إلى هذا العدد ، وليصل إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 8958 حالة. ويبلغ عدد الإصابات 19 ألفا و304 حالات.