جونسون يتعافى من كورونا وسط تصريحات لوزير الصحة البريطاني بمزيد من التفشي

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم السبت إن جونسون يحقق تقدما جيدا جدا في تعافيه من مرض كوفيد-19 فيما قال وزير الصحة مات هانكوك إن بريطانيا لم تبلغ ذروة تفشي فيروس كورونا بعد.

وارتفعت حصيلة وفيات الفيروس في بريطانيا إلى 9875 حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش أمس الجمعة بزيادة 917 وفاة جديدة. وتجاوز هذا العدد أسوأ حصيلة يومية حتى الآن في إيطاليا التي سجلت أعلى عدد وفيات بالمرض.

وجونسون في مراحل مبكرة من التعافي في الوقت الحالي بعدما أمضى ثلاث ليال في العناية المركزة.

وقال متحدث باسم داونينج ستريت “رئيس الوزراء يواصل تحقيق تقدم جيد جدا”.

وفرضت بريطانيا العزل العام قبل ثلاثة أسابيع في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس ويناشد الوزراء المواطنين الالتزام بحظر التجمعات خلال عطلة عيد القيامة هذا الأسبوع.

وقال هانكوك “على الناس أن يظلوا في المنزل ما لم يكن هناك سبب وجيه جدا للخروج”.

تأتي هذه الرسالة بينما تواجه الحكومة ضغطا متزايدا للإفصاح عن فترة بقاء القيود على التنقل حيث عرقلت إجراءات العزل العام قدرة الكثير من الشركات على العمل.

وقال وزراء إنه يتعين أن تتجاوز بريطانيا ذروة تفشي الفيروس قبل تغيير الإجراءات فيما قال هانكوك إنه على الرغم من بدء استقرار معدل الحالات التي تُنقل إلى المستشفيات فإن هذا لا يمثل دليلا كافيا للثقة في أن البلد تجاوز الأسوأ.

وأضاف هانكوك لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “تقديرنا هو أننا لم نبلغها حتى الآن. لم نشهد ثباتا كافيا لنتمكن من القول إننا بلغنا الذروة”.

وذكرت الحكومة إنها لن تتخذ قرارا بشأن إجراءات العزل العام قبل عدة أيام فيما أشار علماء إلى أن ذروة التفشي ربما لن تكون في وقت قريب.