أنباء سارة.. لقاح كورونا سيصبح متاحا بحلول الخريف

قالت عالمة بريطانية إن موعد الحصول على لقاح لفيروس كورونا قد اقترب، مشيرة إلى أن التجارب على البشر ستبدأ خلال أسبوعين. بحسب ما ذكرت صحيفة “تايمز” البريطانية.

وصرحت سارة جيلبرت، البروفيسورة في علم اللقاحات، أنها “واثقة بنسبة 80 بالمئة” بأن اللقاح الذي تعمل على تطويره مع فريقها سيكون ناجحا ويهزم فيروس كورونا، موضحة أنه سيكون جاهزا بحلول سبتمبر المقبل.

واستطردت: “تطوير اللقاح بحلول الخريف ممكن إذا سارت الأمور على أكمل وجه”، لكنها حذرت من أنه “لا يمكن لأحد أن يعد بأن الأمور ستسير بهذه الطريقة”.

يأتي ذلك في الوقت الذي بلغ فيه عدد وفيات كورونا 103 آلاف وفاة في 184 دولة، فيما بلغ عدد الإصابات 1.7 مليون.