وزير الشؤون الإسلامية: تعليق الصلوات في المساجد أهم من تعليق التراويح.. ولن يسمح بها ما لم تنكشف الغمة

قال ‏الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إن قرار تعليق جميع صلوات الفرض في كافة المساجد يسري على صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف “آل الشيخ”، ردا على سؤال برنامج “mbc في أسبوع”، قائلا: “ما أشرتم إليه (من إتاحة الصلوات) لن يتم إلا بعد ارتفاع هذه الغمة وزوالها عن المسلمين جميعًا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك قريبًا”.

واستطرد: “تعليق الصلوات في الفرض هو أهم وأعظم من تعليق صلاة التراويح، وقد صدر ذلك في جميع المساجد في السعودية ما عدا الحرمين الشريفين”.