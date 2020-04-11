وزير الشؤون الإسلامية يوضح آلية أداء صلاة الجنازة في ظل تفشي كورونا

قال ‏الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية إن باب الاحتياط والاتكال على الله من أهم أسباب الوقاية، مؤكدا ضرورة العمل بموجب ما يرد إلى المواطنين من الجهات المختصة سواء من وزارة الصحة أو الجهات الأمنية.

وردا على سؤال في برنامج “mbc في أسبوع” حول كيفية أداء صلاة الجنازة، في ظل تفشي فيروس كورونا، أجاب “آل الشيخ”: “صلاة الجنائز ينبغي أن تكون يصلى على المتوفى في المقبرة ولا يوجد أعداد كبيرة فقط 6 من الأهل”.

وأضاف: “صلاة الجنازة ليست أعظم من صلاة الفرد، وإذا أراد الإنسان أن يصلي على متوفى يصلى عليه في بيته، لتجنب تفشي الفيروس”.