عاجل.. “البيئة” تعلن آلية التصاريح المؤقتة لملاك المزارع والمواشي والنحالين

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن الآلية الكترونية للحصول على التصاريح المؤقتة لملاك المزارع والمواشي والنحالين بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وبينت الوزارة أن يمكن لأصحاب النشاطات الزراعية المشار إليها، الحصول على تصريح تنقل لمرة واحدة أسبوعيا، يمكن تجديده أسبوعيا، للمدن والمحافظات التي يسري فيها تعليق التجول مدة ٢٤ ساعة، وهي العاصمة المقدسة، ومدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، ومدينة تبوك ومحافظة الظهران، ومدينة الهفوف، ومحافظة جدة ومحافظة الطائف ومحافظة القطيف ومحافظة الخبر، فيما يمكن للملاك في بقية المناطق استغلال الأوقات المسموح فيها التنقل في تفقد المزارع والمناحل والمواشي.

وأوضحت الوزارة أن يمكن الحصول على التصريح الكترونيا بزيارة موقع الوزارة وتعبئة البيانات المطلوبة للحصول على التصريح، وبحسب الوزارة فإنه للحصول على التصريح فيلزم إدخال رقم الهاتف ورقم الهوية الوطنية، ومقر السكن، وموقع المزرعة أو المواشي أو المناحل، ونوع النشاط، إلى جانب إدخال إما رقم السجل الزراعي أو بطاقة المربي أو بطاقة النحال، وبعد ذلك يتم رفع الطلب لمدير الفرع الذي ينسق بدوره مع شرطة المنطقة، وبعد ذلك يصدر القرار بمنح التصريح من عدمه.

وأكدت الوزارة على أن هذا التصريح مخصص لمن يملك سجلا في الوزارة إما رقم السجل الزراعي أو بطاقة المربي أو بطاقة النحال، لارتباط هذه الأرقام بقواعد البيانات في الوزارة، لتتمكن الجهات الفنية من التأكد من صحة المعلومات، وتقييم الحاجة، وبينت الوزارة أن على أن مربي الماشية الذي لايملك بطاقة مربي أو نحال التقديم على ذلك عبر منصة أنعام بلس أو منصة زراعي للحصول على الرقم وبعد ذلك التقديم على تصريح التنقل.

وشددت الوزارة على أن تقديم الطلب عبر موقع الوزارة لايعني بالضرورة إصدار التصاريح، مشيرة إلى أن هذه التصاريح ستصدر في أضيق الحدود للحفاظ على الصحة العامة، وبما يضمن توفير مايلزم للمواشي والمزارع والنحل.