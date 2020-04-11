عاجل.. خادم الحرمين يوافق على إعفاء عدد من المواطنين المقترضين من بنك التنمية الاجتماعية

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على إعفاء عدد من المواطنين المقترضين من بنك التنمية الاجتماعية، من سداد القروض القائمة عليهم، وشمل القرار عملاء البنك الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وذوي الإعاقة وكبار السن.

وتقدم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي بالشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الموافقة الملكية الكريمة.

وأوضح المهندس الراجحي حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين على تلمس احتياجات المواطنين في شتى مناحي الحياة، وتوفير كافة أسباب الراحة والاطمئنان بما يضمن العيش الكريم لهم.

وختم ” الراجحي ” تصريحه بأن القرار يأتي في هذا الوقت الذي يجتاح فيه فيروس كورونا اقتصاديات العالم، لتشدد على متانة اقتصاد دولتنا المباركة ورسوخ عزيمتها في دعم مواطنيها ورعايتها لهم، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار.

وفي هذا الصدد، ثمن الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية ا. إبراهيم بن حمد الراشد الموافقة الكريمة على قرار الاعفاء، مبينًا بأن البنك قام باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة على وجه السرعة لمعالجة طلبات الاعفاء للمشمولين من مستفيدي بنك التنمية الاجتماعية والانتهاء من تحديث ارصدة العملاء.