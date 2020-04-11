عاجل .. نداء من سفارة المملكة في إسبانيا للمواطنين أصحاب الأمراض المزمنة

دعت سفارة المملكة في مدريد المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة ولديهم تقارير طبية تثبت ذلك او يحتاجون رعاية خاصة سرعة ارسال البيانات المطلوبة على موقعها الإلكتروني.

وقال الحساب الرسمي لسفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة اسبانيا في بيان على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”: “تدعو السفارة عموم المواطنين الذين قاموا بالتسجيل عبر المنصة الاليكترونية والذين يعانون من أمراض مزمنة ولديهم تقارير طبية تثبت ذلك او يحتاجون رعاية خاصة سرعة ارسال البيانات المطلوبة على أن يتضمن بيانات جواز السفر ورقم طلب التسجيل في المنصة عبر البريد :[email protected]