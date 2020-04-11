طارق الحبيب يوضح للوئام حقيقة التسجيلات الصوتية عن “مناعة القطيع”

علق الدكتور طارق الحبيب، استشاري الطب النفسي، على التسجيلات المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي وتتضمن تصريحات مجتزأة عن بعض مستشفيات دول الخليج لا يتوافر بها أسرة كافية بقسم العناية المركزة لمصابي فيروس كورونا، ودعوته لتقديم المصاب الشاب على بعض حالات كبار السن الموتى دماغيًا واتباع مناعة القطيع في هذه الفترة.

وقال لـ”الوئام”: “لم يكن مقترح أو فكرة مني وإنما إجابة مجتزئة وتقديم وتأخير من رد على سؤال في قروب ببرنامج التواصل الاجتماعي واتساب وكان عن تعريف المناعة الجماعية التي تلجأ لها بعض الدول الغربية والفقيرة والتي لا نحتاج لها في بلادنا و لله الحمد فبلادنا غنية بنعم الله وبخيرها أسال الله لنا دوام الصحة والعافية، وكل ما ورد في التسجيلات هو شرح لزملاء القروب وأكثرهم عقاريين عن تفسير سياسة تلك الدول الطبية وليس تأييدا لها”.

واستطرد “ما يتم في السعودية فهو طرح طبي وقائي متفرد واستباقي وتضافرت فيه كافة المؤسسات صغيرها وكبيرها ومن أحدثها ما حدث اليوم من نقل العمالة من سكنهم المزدحم إلى المدارس”.

وتابع “الحجر المنزلي ضرورة صحية والاستهتار به جريمة مجتمعية ولذلك نفتخر بالصرامة الأمنية مع المتجاوزين.. والمميز أيضا المرونة المتفرده في التأقلم مع المستجدات والاستعداد لأي مقترح واستقصاء بؤر المرض بمهنية راقية اجتمعت فيها المهنية مع الرحمة بالجميع شيخًا مسنًا أو طفلًا صغيرًا ، مواطنا أو مقيما حتى مخالف الأنظمة نال حقه من النبل السعودي فالخير ليس حكرا على أحد ولا يحرم منه أحد في عرف ديننا وفي عرف بلدنا بلد الحرمين الشريفين”.

واختتم “وأما مناعة القطيع فتنهجه بعض المجتمعات دون غيرها ويعتمد ذلك حسب وضع المجتمع اقتصاديًا وحسب قيمة الإنسان في مجتمعهم ودينهم”.