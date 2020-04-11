لقطات بكاميرا سرية.. عمليات حفر لمقابر جماعية في اسطنبول لضحايا كورونا

كشفت مقاطع فيديو عمليات حفر ضخمة في إحدى صواحي مدينة اسطنبول التركية لمقابر حالات الوفاة بفيروس كورونا.

أظهر الفيديو الذي نشر عبر وكالة Ruplty وتم تصويره خلسة بطائرة مسيرة، عمليات الحفر الصخمة في إحدى ضواحي مدينة اسطنبول بواسطة جرافات للحفر.

أغلقت تركيا أكثر من 30 مدينة بينها اسطنبول، وأمرت مواطنيها بالبقاء في منازلهم. فيما أودى الفيروس بحياة أكثر من ألف شخص.

وفي وقت سابق اعترف وزير الصحة فخر الدين قوجة بأن عدد الإصابات المؤكدة في بلاده بفيروس كورونا المستجد زاد على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية بتسجيل 4747 إصابة جديدة بينما توفيت 98 حالة بما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1006 حالات. وحث الوزير السكان على تجنب مغادرة بيوتهم خلال العطلة الأسبوعية في الوقت الذي ترتفع فيه درجة الحرارة.

وبعد صدور هذا الإعلان المفاجئ، هرع آلاف من سكّان اسطنبول وأنقرة إلى متاجر البقالة والمخابز التي كانت لا تزال مفتوحة، لشراء حاجيّاتهم، ما سبب حالات ازدحام، حسب مشاهدات صحافيين في وكالة فرانس برس