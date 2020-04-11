والد ضحية #كورونا عايض الغامدي: هكذا كانت أيام ابني الأخيرة

كشف سعيد الغامدي، والد الشاب عائض الذي توفي بسبب إصابته بفيروس “كورونا”، أن ابنه يعمل في القطاع العسكري في صالة المغادرين الدولية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة.

وروى لـ”الوئام” جزءا من تفاصيل حياة ابنه، قائلا: “يبلغ من العمر 33 عاما ومتزوج ولديه 3 أطفال”، مشيرًا إلى أنه بعد أسبوع من ظهور الأعراض على ابنه راجع أحد المستشفيات وكان لا يستطيع التنفس وأدخل العناية المركزة وصنفت حالته من ضمن الحالات الحرجة واستمر بالعناية إلى يوم الخميس 9 أبريل حيث توفاه الله بسبب تداعيات المرض”.

وعن باقي أفراد الأسرة أوضح “بسبب المخالطة ظهرت الأعراض على زوجته وشقيقه الذي كان مرافقا معاه في بداية ظهور الأعراض، وظهرت نتائج التحاليل إيجابية ووضعا في العزل بأحد الفنادق وحالتهما مستقرة ومن أحسن إلى أحسن وتكفلت الدولة بالرعاية الصحية كاملة وتقديم جميع الخدمات لهم”.

وأضاف الغامدي أن جميع التحاليل لبقية العائلة ظهرت سلبية، ويستقبلون التعازي عن طريق الهاتف فقط.

وتقدم الغامدي بالشكر الجزيل للدولة ولما تقدمه من تضحيات كبيرة لأبنائها المواطنين، مضيفا: “شاهدت بعيني الاهتمام بحالة ابني رحمه الله ولم تبخل عليهم الدولة بأي شيء”.

كانت وزارة الصحة قد أعلنت تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما أعلنت عن شفاء 35 حالة جديدة.

وسجلت المملكة 5 وفيات جديدة من المصابين كان من ضمنهم عائض، ليصل إجمالي الوفيات إلى 52.