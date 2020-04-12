كأس الأبطال الدولية.. خسارة مالية جديدة لريال مدريد

لن يقوم ريال مدريد بالجولة الأمريكية المعتادة في الصيف، بعدما تم الإعلان رسمياً عن إلغاء نسخة هذا العام من كأس الأبطال الدولية، ليواجه خسارة مالية جديدة تضاف لتلك الناجمة عن توقف المنافسات بسبب فيروس كورونا المستجد.

أصدر الرئيس التنفيذي لمجموعات ريليفانت سبورت، الشركة المنظمة لهذه المباريات، دانييل سيلمان، بياناً أعلن من خلاله إلغاء النسخة.

وقال سيلمان: “عدم الوضوح بشأن مسألة التباعد الاجتماعي، والقيود في الملاعب، وكذلك التقويم الدولي غير المؤكد لكرة القدم، مع إمكانية إقامة الدوريات الأوروبية المختلفة، وبطولات “يويفا” في الصيف، كل هذا يجعل من المستحيل التخطيط لبطولة كأس الأبطال الدولية”.

وأضاف: “نأمل أن تعود أفضل الأندية وأفضل المباريات إلى هذه المسابقة عام 2021”.

وحصل ريال مدريد على حوالي 12 مليون يورو، مقابل المباريات الثلاث التي لعبها على أرض الولايات المتحدة في عام 2019، إضافة إلى مكاسب التسويق والإعلان لعلامته التجارية في سوق بأهمية الولايات المتحدة، والإلغاء هذا العام يمثل بالتأكيد خسارة اقتصادية جديدة.