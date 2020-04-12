مسؤول أسترالي: نحن في “موقع قوة” بمواجهة #كورونا 

قال كبير الأطباء الأستراليين براندان ميرفي إن “البلاد وضعت نفسها في “وقع قوة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، لكن علينا الاستمرار في العمل الدؤوب للتغلب على المرض”.

وصرح للصحافيين فى كانبرا اليوم الأحد “لا يوجد مكان في العالم أفضل من أستراليا في الوقت الراهن لأكون فيه”، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الأسترالية (أيه أيه بي).

ولكنه قال إن “الأستراليين لا يمكن أن يصبحوا راضين، بينما لا يزال هناك سكان في المجتمع ينقلون الفيروس”، وتابع “لهذا السبب علينا أن نستمر في العمل الدؤوب وأن نتأكد من أن الأمر لن ينتهي بنا مثل دول العالم التي تشاهدونها جميعاً في الأخبار”.

وأوضح ميرفي أن هناك 6289 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في أستراليا، وتوفي 57 شخصاً، و80 يخضعون للعناية المركزة و36 يعيشون على أجهزة التنفس الصناعي.