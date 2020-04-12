عاجل…. 109 آلاف وفاة بـ #كورونا في العالم والإصابات تقترب من المليون و800 ألف حالة

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به تقترب من المليون و800 ألف حالة حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت بيانات منصة “وورلد ميترز”، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو مليون و781 ألفاً عند الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش صباح اليوم.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 404 ألفاً.

وأشارت أيضاً إلى أن عدد الوفيات بلغ نحو 109 آلاف.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والصين والمملكة المتحددة وإيران وتركيا وبلجيكا وسويسرا.

وبلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 533 ألف إصابة إلى جانب نحو 20 ألفاً و600 وفاة. وسجلت إسبانيا نحو 163 ألف إصابة و16 ألف و600 وفاة. وسجلت إيطاليا نحو 152 ألف إصابة ونحو 19 ألف و500 وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفاً و52 إصابة و3339 وفاة.