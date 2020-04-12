التشيك: يمكنك أن تخلع كل شيء.. إلا الكمامة

بعد شكاوى من تسكع أشخاص عراة على الشواطئ، ذكّرت الشرطة التشيكية مواطني البلاد وزوّارها، بأن من حقهم التعري في الأماكن المخصصة لذلك، لكن دون الاستغناء عن قناع الوجه.

وكانت الشرطة في قرية Lázně Bohdaneč التشيكية، شرق براغ، تلقت عدة شكاوى حول استلقاء عراة تحت الشمس بدون كمامات، ما دفعها لإطلاق تحذير بأن أقنعة الوجه “ضرورية” خارج المنزل.

وقال بيان الشرطة إنه “مسموح للمواطنين بأن يكونوا دون ملابس في مواقع مخصصة، ولكن، لا يزال عليهم تغطية أفواههم، والتجمع بأعداد مناسبة”.

وأضاف البيان: “نتفهم أن الكثير من الأشخاص لا يمتلكون حديقة، ويريدون الحصول على بعض الهواء النقي في الريف، ولكن لدى جميعنا رغبة واحدة مشتركة في احترام قوانين الحكومة لكي يتم رفع القيود تدريجيا. إن ذلك لن يحصل يحترم الجميع القواعد”.