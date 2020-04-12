٣٨٠ مخالفة لـ”مغالاة في الأسعار” بحائل

نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة حائل خلال الفترة من ١٥ مارس وحتى ٩ أبريل جولات رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك بالمنطقة والمحافظات التابعة لها.

واستهدفت الجولات التي بلغ عددها أكثر من ٤٥٠٠ جولة تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، شملت جميع منافذ البيع حيث تم تحرير ٣٨٠ مخالفة ٦١٪ منها مخالفات مغالاة في الأسعار.

وأكد فرع وزارة التجارة بمنطقة حائل أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون وتدفق امدادات السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية، حاثة المواطنين والمقيمين على استخدام تطبيقات التوصيل الإلكترونية المسجلة لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لطلب جميع احتياجاتهم من مواد تموينية واستهلاكية طوال اليوم وعدم الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين وامتثالاً لأوامر القيادة الرشيدة.