خرقت حظر التجول.. إغلاق 25 منشأة في الخرج والخفجي

أعلنت بلدية الخرج وأمانة المنطقة الشرقية إغلاق 15 منشأة تجارية وصحية بسبب خرقها حظر التجول، وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية التي قررتها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت بلدية الخرج إنها أغلقت 12 منشأة تجارية في مدينة السيح، بسبب مزاولة العمل خلال فترة “منع التجول”، دون أن يشملها الاستثناء، داعيةً إلى الإبلاغ عن أي تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، عبر رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة .

كما واصلت أمانة المنطقة الشرقية حملتها الرقابية على المنشآت الصحية بمحافظة الخفجي، لإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة، والحد من انتشار ‎فيروس كورونا، وعززت جولاتها الرقابية على الأسواق التجارية.

وأوضحت الأمانة أنه نتج عن هذه الجولات التفتيشية خلال الأسبوع الماضي إغلاق 13 منشأة، لمخالفتهم الاشتراطات الصحية والاحترازية، وإيقاف 15 عاملا لعدم تطبيقهم للاشتراطات الصحية وعدم حصولهم على شهادات صحية.

وأكدت الأمانة حرصها على صحة وسلامة الأغذية من خلال الجولات التفتيشية التي يقوم بها المراقبون ميدانياً، مشددة على تطبيق الإجراءات بحق من تثبت مخالفته.