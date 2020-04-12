“الأسهم السعودية” يغلق منخفضًا عند مستوى 6865.74 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضًا 140.50 نقطة ليقفل عند مستوى 6865.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 190 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 58 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 128 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سايكو، واللجين، ومجموعة السريع، والجوف، وباعظيم الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات العربي، والسعودي الفرنسي، وبترو رابغ، وينساب، وسبكيم العالمية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.57% و6.68%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وأرامكو السعودية، وزين السعودية، وسبكيم العالمية، وسيرا هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وأرامكو السعودية، وسابك، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، اليوم، منخفضًا 204.16 نقاط ليقفل عند مستوى 6082.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 22 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 1051 صفقة.