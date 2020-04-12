قطر: حالة وفاة و251 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كشفت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، عن تسجيل حالة وفاة وعدد من الإصابات، إضافة لعدد من حالات التعافي.

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية إنه تم تسجيل 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2979.

وبينت الوزارة أنه تم تعافي 28 حالات جديدة، ليبلغ عدد المتعافين 275، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليبلغ عدد المتوفين 7.

وحول عدد الأشخاص الذين تم فحصهم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أوضحت الوزارة أنهم 1351.