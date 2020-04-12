3 شركات ورسالة عن المفاعلات.. وفاة السعودي سلطان العذل بعد عقدين من الكفاح على كرسي متحرك

أعلنت عائلة رجل الأعمال السعودي سلطان بن محمد العذل وفاته، اليوم الأحد، بعد معاناة من مرض عضال، لازمه لأكثر من عقدين.

وكتب سلطان بن سلطان العذل، ابن الفقيد، تغريدة قال فيها: “بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله والدي سلطان بن محمد العذل”.

كانت مسيرة العذل حافلة، وجسدت معاني العصامية، وتحدي المرض. بدأ مشواره في معهد العاصمة في مدينة الرياض، وتخرج بدرجة امتياز في الهندسة الكهربائية، برسالة عن المفاعلات الذرية.

أدار سلطان العذل، الملقب بستيفن هوكينج العرب، أعماله التجارية من كرسي متحرك، لأكثر من 20 عاما، ونجح في خلق إمبراطورية قوية فقط بذكائه ونشاطه الجم.

أسس “العذل” شركة “سمسا فيديكس” للشحن السريع عام 1994، ثم توسعت وأصبحت أكبر شبكة تخدم أكثر من 200 مدينة وقرية في المملكة، وانتشر نشاطها في 200 دولة حول العالم.

كما أسس في 1996 كانت الانطلاقة الأولى لسلسلة محال “دانكن دوناتس” في الرياض، بعد أن حصل على الامتياز الحصري للشركة.

كما قام أيضاً بتأسيس شركة مأكل العالمية المحدودة عام 2009 وهي الشركة المتخصصة في مجال التغذية.

شبه سلطان العذل بالعالم ستيفن هوكينج، نظرا لقصة كفاحهما المتشابهة، إذ كان يعاني من مرض مماثل، وترك للعالم إرثا علميا لا يضاهى، فقط من خلال كرسيه المتحرك.