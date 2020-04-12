ضمن خطة التخلص من الإيجار.. تعليم عسير تنجز 3 مشروعات بتكلفة 17 مليون ريال

أنهت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، اليوم الأحد، إجراءات استلام ثلاثة مبانٍ مدرسية جديدة بتكلفة 17640633 ريالا.

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني ، أن المشروعات المستلمة شملت روضة اثنين بللسمر بتكلفة 2337169 ريالا، والثانوية التاسعة عشرة بحي الرصراص بخميس مشيط بتكلفة قدرها 13110480 ريالا ، والروضة التاسعة عشرة بأبها بتكلفة 2192984 ريالا .

من جهته أكد مدير إدارة المباني المهندس صالح الشهراني أن المشروعات الجديدة ستسهم في توفير بيئة مناسبة وجاذبة لمنسوبي ومنسوبات التعليم عموما والطلاب والطالبات على وجه الخصوص ، وتأتي في إطار خطة الإدارة للتخلص من المباني المستأجرة .